В Железнодорожном округе Курска пройдут плановые отключения электричества

АО «Курские электрические сети» (с лета управляется «Россети Центр»), снабжающее электричеством облцентр и 14 других муниципалитетов региона, сообщает об отключениях электроэнергии в Курске с 23 по 25 октября. Ограничения подачи электричества затронут десятки домов в Железнодорожном округе облцентра.

23,25 октября электричества не будет с 9:30 до 16:00 в домах 99 — 69, 92 — 64 по улице Фрунзе, 29 — 189 по улице Октябрьской, а также дома 78 — 90 по улице Дубровинского.

Отключения связаны с проведением плановых работ, пояснили в «Курских электрических сетях».

Валерия Розбот