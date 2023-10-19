На вадском свинокоплексе RBPI выявлены нарушения экологических норм

Межрегиональное управление Росприроднадзора выявило ряд нарушений экологического законодательства в деятельности свинокомплекса ООО «ННПП» («дочка» Russia Baltic Pork Invest, RBPI) в Вадском районе Нижегородской области. На предприятии зафиксированы нарушения в области охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, суммарный валовый выброс загрязняющих веществ на предприятии в 2022 году составил более 255 тонн. Компания разработала проект нормативов предельно допустимых выбросов и получила разрешение на работу. Проверка показала, что данные о выбросах и их источниках содержит недостоверную информацию. Кроме того, установлено, что «ННПП» не всегда фиксировало данные о неблагоприятных метеоусловиях. Соответственно, свинокомплекс не проводил обязательные мероприятия по уменьшению выбросов в эти периоды.

Также в Росприроднадзоре уточнили, что на свинокомплексе образуются отходы I-V классов опасности. Утвержденные в установленном порядке нормативы образования отходов и лимиты на их хранение у компании отсутствуют. В ходе проверки на территории свинокомплекса были выявлены нарушения при совместном накоплении строительных отходов и факты искажения экологической информации.

ООО «ННПП» обязали устранить выявленные нарушения. Руководство предприятия и другие должностные лица привлекут к административной ответственности.

Андрей Репин