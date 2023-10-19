Оператор краевой ночной хоккейной лиги подал иск к соучредителю турнира на 4,39 млн рублей

АНО «Развитие ночного хоккея» (РНХ) подала иск к одному из основателей «Единой ночной хоккейной лиги» (ЕНХЛ) Никите Камбарову на сумму 4,39 млн руб. Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки.

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Сам господин Камбаров сообщил «Ъ-Прикамье», что не знает об иске. Он рассказал также, что турнир под эгидой ЦРХП действует с сентября текущего года, сезон идет.

«Данный иск никакого отношения к развитию хоккея в Пермском крае не имеет. К основной задаче нашей организации этот иск не относится»,— поделилась с «Ъ-Прикамье» пресс-секретарь краевой хоккейной федерации Виктория Морозова.

Напомним, в сентябре Федерация хоккея Пермского края объявила о завершении проекта любительского хоккея ЕНХЛ. В федерации пояснили, что такое решение было принято из-за того, что в межсезонье ЕНХЛ покинул второй соучредитель, который вместо существовавших договоренностей создал альтернативный проект. Борьба между лигами, по мнению федерации, негативно сказалась на командах.

Никита Камбаров является одним из соучредителей ЕНХЛ. В сентябре господин Камбаров ушел из лиги и зарегистрировал новое юридическое лицо — АНО «Центр развития хоккея Прикамья» (ЦРХП), которое и возглавил.

«Федерация действительно приняла такое решение. На это есть ряд причин, основная из которых — нежелание участвовать в играх новообразованных конкурентов. Наша задача — развивать хоккей, а сейчас мы тратим слишком много сил и времени на борьбу, от нее страдают команды, которые поставлены в условия выбора. Поэтому ресурсы, в том числе и финансовые, которые мы планировали вложить в ЕНХЛ, перенаправим в детский хоккей»,— заявлял ранее президент федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов.

Единая ночная хоккейная лига — это система соревнований по хоккею среди любительских команд в Перми. В прошлом сезоне соревнования ЕНХЛ в Перми проходили под эгидой Федерации хоккея Пермского края. В сентябре 2022 года Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю была зарегистрирована АНО «Развитие ночного хоккея», которая, по данным Федерации хоккея Пермского края, продолжит развивать хоккей в регионе. В прошлом сезоне ЕНХЛ объединяла 48 команд. В рамках лиги проходило 30 матчей в неделю.