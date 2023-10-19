В Ярославской области подешевели продукты и бензин

В Ярославской области за последнюю неделю снизились средние цены на бензин и большинство продуктов питания. Об этом говорят данные «Ярославльстата».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным «Ярославльстата», средние цены на продукты за последнюю неделю в регионе снизились: более всего подешевели сосиски (с 488,43 до 457,65 руб.), яблоки (с 122,97 до 116,62 руб.), огурцы (с 109,09 до 107,10 руб.), морковь (с 42,38 до 41,37 руб.), колбаса (с 473,42 до 461,21 руб.). Значительно подорожали только сливочное масло (с 795 до 845 руб.) и помидоры (с 160 до 169 руб.).

Также упали средние цены на бензин и дизельное топливо: литр АИ-92 подешевел с 48,99 до 48,64 руб., АИ-95 — с 52,51 до 52,34 руб., дизтопливо — с 60,82 до 60,69 руб. Средние цены на АИ-98 остались прежними.

Алла Чижова