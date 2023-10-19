В Уфе появятся проездные билеты на автобус

ГУП «Башавтотранс» начнет продажу проездных билетов на 30, 60, 90 дней и без лимита по време использования, сообщил на экспертной дискуссии, организованной «Ъ-Уфа», заместитель генерального директора АО «Башкирский регистр социальных карт» (БРСК) Олег Романов.

По его словам, экономия для пассажиров составит от 100 руб. до 700 руб. в зависимости от вида проездного.

В настоящее время проезд в автобусе «Башавтотранса» составляет 33 руб., по карте «Алга» — 28 руб.

Венера Хисамова

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