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Коммерсантъ FM
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Мордашов: экспортные пошлины будут сдерживать экспорт из России

Владелец компании «Северсталь» (MOEX: CHMF) посчитал, что экспортные пошлины с привязкой к курсу доллара будут сдерживать российский экспорт. Об этом он сказал на международном экспортном форуме «Сделано в России».

«Никто так не будет сдерживать наш экспорт, как экспортные пошлины. Понятна ситуация с бюджетом, необходимость его пополнения и необходимость настройки налоговой системы, но хотелось бы избежать очень болезненных опасных решений, которые могут сдерживать наш рост в таких важных направлениях, как развитие экспорта»,— сообщил господин Мордашов (цитата по ТАСС).

Миллиардер добавил, что России предстоит пройти донастройку налоговой системы и в этой ситуации необходимо быть осторожными и избегать решений, которые могут привести к потерям.

Источник «Ъ» в российском правительстве рассказал, что власти обсуждают возможность изменения курсовых экспортных пошлин. В формулу их расчета могут добавить привязку к мировым ценам на соответствующие товары. Пошлина может обнуляться, если курс валют снизится или мировые цены окажутся меньше определенного уровня.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Маржу экспортеров семь раз отмерят».

Петр Бузлаев

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