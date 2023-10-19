В СВО погиб 30-летний контрактник из Чусового

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Пермского края, уроженец Чусового 30-летний Виктор Михалев. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Чусовского округа Сергей Белов.

В сентябре 2023 года Виктор Михалев заключил контракт с Минобороны РФ. Служил наводчиком в 21-й гвардейской отдельной мотострелковой бригаде 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Погиб 12 октября 2023 года.

За проявленный героизм при выполнении специальных задач Виктор Михалев посмертно награжден орденом Мужества.