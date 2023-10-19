Владимир Путин по телемосту открыл Центр гимнастики в Тобольске

Президент РФ Владимир Путин по телемосту дал старт работе Центра гимнастики в Тобольске (Тюменская область). Он также поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве спортивных объектов в стране.

«Вот Балабаново, Брянск, Магадан, Тобольск, Ульяновск — там открылись замечательные спортивные объекты. Люди давно ждали открытия этих объектов. У нас их достаточно много открывается ежегодно, но пока недостаточно для всей страны в целом»,— цитирует президента пресс-служба правительства Тюменской области.

Губернатор региона Александр Моор в telegram-канале написал, что благодаря открытию Центра гимнастикой смогут заниматься тысячи жителей Тобольска. Он добавил, что объект появился благодаря реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» и программе развития городской среды «Тобольск настоящий».

Площадь Центра гимнастики составляет 4,8 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составили более 900 млн руб. Объект был построен за два года. Внутри здания расположен гимнастический зал площадью 1,5 тыс. кв. м с трибунами на 350 мест.

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