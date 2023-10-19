В Краснодаре достроили детский сад на 350 мест в микрорайоне Любимово

В Краснодаре завершили строительство детского сада на 350 мест, расположенного по улицам Кирилла Россинского и Батуринской. Как сообщает пресс-служба администрации региона, новый соцобъект уже получил заключение о соответствии.

«Этот микрорайон — хороший пример комплексной застройки, которая имеет для региона принципиальное значение»,— отметила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Детский сад построили в рамках госпрограммы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры». Он рассчитан на 350 мест, в том числе 20 ясельных.

Площадь двухэтажного здания составляет 7,8 тыс. кв. м. На первом этаже расположены группы для детей раннего и младшего дошкольного возраста, пищевой и медицинский блоки, столярная мастерская, пост охраны и вспомогательные помещения. На втором этаже находятся группы для детей старшего дошкольного и подготовительного возраста, кабинет логопеда, музыкальный и физкультурные залы. Для организации питания в здании сделан пищеблок полного цикла. На территории детсада выполнили благоустройство, а также установили спортивные и игровые площадки, теневые навесы.

Татьяна Ручкина

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