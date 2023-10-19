Самый продаваемый десерт «Вкусно — и точка» делают в Ленобласти

Кондитерская фабрика «Кристоф» (ООО «Глобус Элит») в поселке Терловово Гатчинского района Ленинградской области в 2023 году увеличит выручку до 1 млрд рублей. В прошлом году показатель был равен 600 млн. рублей. Такой рост продаж и объемов производства связан с диверсификацией выпускаемой номенклатуры и увеличением поставок для сферы ритейл, сообщил журналистам генеральный директор компании Владимир Рахлис. Объем поставок фабрики для крупнейшего партнера «Вкусно — и точка» в сентябре 2022-сентябре 2023 превысил 3 млн порций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Вкусно — и точка», Пресс-служба «Вкусно и Точка» Фото: Пресс-служба «Вкусно — и точка», Пресс-служба «Вкусно и Точка»

Кондитерская фабрика работает в Ленобласти с 2016 года. Компания стала поставщиком десертов для «Вкусно — точка» (ранее — McDonald's) спустя год. По словам одного из совладельцев бизнеса Кристофа Люка Ж. Лаерманса, за это время фабрика поставила крупнейшей сети фастфудов 7 млн порций. В их числе — самый продаваемый десерт «Вкусно — точка» за прошедший год — клубничный чизкейк. С другими компаниями сферы Q&R и Horeca компания также сотрудничает, но в меньших объемах.

Генеральный директор фабрики Владимир Рахлис не уточнил годовые объемы производства фабрики, сообщив только, что в этом году ее выручка достигнет 1 млрд рублей против 600 млн по результатам 2022 года. Рост объемов производства и продаж топ-менеджер связывает с тем, что компания начала активнее сотрудничать с ритейлом. За последний год объемы поставок для этой сферы выросли на 20%.

В настоящее время компания реализует проект стоимостью 3,5 млрд рублей на площадке «Новоорловская» Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» (ОЭЗ). Там компания планирует запустить производство по выпуску картофельных полуфабрикатов: дольки, хэшбраун, драники. Срок реализации проекта — 2025 год.

Александра Тен

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