Орловские приставы взыскали более 298 млн рублей задолженности по алиментам

За девять месяцев 2023 года УФССП России по Орловской области взыскало 298,8 млн руб. задолженности по алиментам, что на 74 млн руб. (33%) больше, чем за аналогичный период 2022-го. Об этом рассказали в пресс-службе управления. За этот же период было вынесено 4 866 постановлений об ограничении выезда за пределы РФ в отношении должников, после чего было выплачено почти 2 млн руб. долга.

Кроме того, 897 человек, задолжавших алиментные платежи, были ограничены судебными приставами в праве управления любым транспортом до погашения долга. После этого с должников удалось взыскать около 25 млн руб. Еще 803 человека, скрывающихся от выплаты алиментов, были объявлены в розыск, 425 — привлечены за невыплаты к административной ответственности (ст. 5.35.1 КоАП РФ, до 15 суток административного ареста), 203 являются фигурантами уголовных дел об уклонении от уплаты алиментов (ст.157 УК РФ, до года тюрьмы).

Мария Старикова

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