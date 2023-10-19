Проекты AVA Group представлены на Международном жилищном конгрессе

16 октября в Москве стартовало крупнейшее в стране деловое мероприятие в сфере недвижимости — Международный жилищный конгресс

Инвестиционный холдинг AVA Group стал одним из участников конгресса наряду с ведущими финансовыми и девелоперскими компаниями России.

AVA Group презентовал на мероприятии свои курортные и жилые проекты: сервисные апартаменты премиум-класса LeePrime Residence Polyana Sochi на курорте Роза Хутор, жилой эко-комплекс бизнес-класса «Кислород» в Сочи и ЖК «Режиссер» в Краснодаре. Выставочный павильон, на котором были представлены последние достижения в области девелопмента, посетило более 10 000 специалистов.

Большое внимание на Международном жилищном конгрессе было приковано к практическим кейсам. Эксперты представили свое видение и уже имеющиеся решения по наиболее актуальным вопросам рынка недвижимости.

Директор по связям с общественностью AVA Group Наталья Симонтенко в секции «По управлению МКД» поделилась опытом компании в управлении многоквартирными домами. Сегодня под управлением находятся более 160 многоквартирных домов. В прошлом году политика управления ими принципиально изменилась. Достичь нового уровня позволили инновационные IT-разработки: были внедрены мобильные приложения для жителей и оцифровано большинство процессов управления объектами недвижимости.

«Создание управляющей компании — логичное продолжение коммуникации застройщика со своими клиентами. Тем более что сегодня взаимодействие жильцов с УК не ограничивается только вопросами эксплуатации объекта.

Удобные сервисы для жителей и другие цифровые продукты в сфере управления домом обеспечивают обратную связь с каждым жителем и выступают эффективным инструментом контроля»,— отметила Наталья Симонтенко.

Эксперты холдинга также поделились с гостями Конгресса успешным опытом продаж с применением собственных цифровых продуктов. В секции «Цифровизация жилищного строительства» были представлены платформа ITRIELT и интерактивная панель AVALIN, которые позволили AVA Group увеличить объем продаж и значительно упростили проведение сделок, в том числе осуществляемых в удаленном формате. Собственные IT-разработки помогают анализировать данные на основе портрета потребителя, оперативно выгружать предложения на классифайдеры, проводить сделки с партнерами в режиме «одного окна» от первого касания до выплаты агентского вознаграждения. Интерактивная панель позволяет не только увидеть проект в разрезе города, но и детально изучить будущую квартиру, оценить видовые характеристики, познакомиться с концепцией благоустройства.

«Внедрение цифровизации в бизнес необходимо для кратного экономического роста. Показатель успешной глобальной цифровизации — это улучшение качества жизни благодаря автоматизации многих рутинных процессов. Холдинг AVA Group активно внедряет свои цифровые продукты во внутренние процессы и сферу продаж, а также поддерживает молодых и перспективных IT-специалистов, которые еще на этапе обучения в вузе уже могут выбрать будущее место работы»,— отметил заместитель вице-президента по коммерции и цифровизации AVA Group Алексей Володеев.

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