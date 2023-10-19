График движения челябинских электричек изменится в ноябрьские праздники

В Челябинской области в связи с дополнительным выходным днем в ноябре изменится график движения нескольких пригородных поездов, сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании.

Так, 6 ноября отменяется электричка №6004 Полетаево-1 – Челябинск, которая отправляется в 07:41. Этот поезд курсирует только по рабочим дням. Кроме того, электропоезд №6048 сообщением Златоуст – Челябинск переносится с 5 на 6 ноября. Время отправления 17:43.

Жителей Челябинской области просят быть внимательными и проверять расписание поездо перед каждой поездкой.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте