В Жигулевске вынесен приговор по делу о слежке за автомобилистом

Суд Жигулевска признал двух 20-летних ранее не судимых местных жителей виновными в нарушении неприкосновенности частной жизни. Им вынесен приговор по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 137 УК РФ (покушение на нарушение неприкосновенности частной жизни) и ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Решение в законную силу не вступилою Об этом сообщает городская прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

«Суд с учетом мнения прокурора назначил подсудимым наказание в виде ограничения свободы на срок семь месяцев»,— говорится в сообщении.

На процессе выяснилось, что молодые люди по заказу неустановленного лица купили два трекера для незаконного сбора информации о частной жизни местного жителя. После этого в январе текущего года они установили оборудование на днище машины Toyota Camry на стоянке ПАО «ТоАЗ».

Устройства использовались для получения сведений о маршруте передвижения автомобилиста. За эти действия подсудимые рассчитывали каждый месяц получать по 50 тыс. руб. Однако их действия были пресечены, обвиняемых задержали.

Георгий Портнов