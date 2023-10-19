Дмитрий Махонин презентовал Владимиру Путину результаты развития Прикамья

Губернатор Дмитрий Махонин представил прибывшему с визитом в Пермь президенту РФ Владимиру Путину итоги инфраструктурной и событийной программы «Пермь-300». Доклад прошел во время осмотра стенда «Спорт — стране» в рамках форума «Россия — спортивная держава». Участие в мероприятии также приняли вице-премьер РФ, руководитель федерального оргкомитета по празднованию 300-летия Перми Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Дмитрий Махонин отметил, что программа стартовала в 2018 году по указу главы государства. Тогда в ней было 90 проектов. Сегодня в программу «Пермь-300» включено 240 проектов — от инфраструктурных объектов до обновления облика города. Более подробно глава региона рассказал о нескольких ключевых направлениях, реализуемых в ходе программы 300-летнего юбилея краевой столицы. Серьезное внимание было уделено транспортной инфраструктуре: обновился парк транспорта на муниципальных и межмуниципальных маршрутах — появилось 1200 автобусов, в Перми обновилось около 800 автобусов. Краевые власти намерены полностью заменить трамваи на низкопольные.

В регионе активно развивается и наземное метро. В планах также — в 2024 году запустить по реке Каме первое электросудно. Еще одно направление в работе краевых властей в рамках программы «Пермь-300» — обновление общественных пространств города. Это реконструкция действующих и строительство новых парков, скверов и других мест отдыха — всего 47 объектов во всех городских районах. За время подготовки к юбилею Пермь поднялась с 14 на 7 место среди городов-миллионников по показателю индекса качества городской среды.

По словам губернатора, эти преобразования помогли Пермскому краю на достойном уровне принять международные и всероссийские события в рамках юбилея. Всего состоялось более 300 мероприятий. В числе флагманских — национальный финал фестиваля «Российская студенческая весна», летний фестиваль «Город встреч», Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» и Пермский международный марафон. Их посетили более 800 тыс. жителей и гостей столицы Прикамья, еще свыше 8 млн человек смотрели трансляции онлайн.

Пермский край — регион с большими спортивными традициями. В год 300-летнего юбилея в Прикамье состоялся ряд крупных спортивных мероприятий разного уровня. Этого удалось достичь благодаря развитию инфраструктуры для спорта. Сейчас в Перми идет масштабная реконструкция многофункционального спортивного комплекса «Энергия» площадью почти 17 тыс. кв. м. Также началась реконструкция стадиона «Юность», где можно будет в зависимости от времени года проводить занятия конькобежным спортом, хоккеем, шорт-треком. Планируется строительство многофункциональной арены на 10,5 тыс. мест. Помимо возведения крупных проектов в регионе развивается инфраструктура для массовых занятий спортом по всему Пермскому краю. В этом году строится 90 открытых универсальных спортивных площадок в 40 территориях Прикамья. Это площадки для игровых видов спорта, скейт-парки, стадионы, площадки ГТО. На сегодня 84 объекта уже открыты.

«Такие темпы развития спортивной инфраструктуры невозможно обеспечить без федеральной поддержки,— подчеркнул Дмитрий Махонин.— Один из таких инструментов — федеральный проект “Бизнес-спринт” (“Я выбираю спорт”), направленный на реализацию инициатив частных инвесторов по строительству спортивных объектов. В рамках него удалось к форуму “Россия — спортивная держава” завершить строительство лыжероллерной трассы протяженностью 3 км в Пермском муниципальном округе». В завершение доклада Дмитрий Махонин поблагодарил федеральные власти и лично Владимира Путина за помощь в развитии края, а также за возможность принять на пермской земле Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава».