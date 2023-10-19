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Первый деревенский скейтпарк открылся в Игринском районе Удмуртии

В деревне Лонки-Ворцы Игринского района открыли первый в Удмуртии деревенский скейтпарк. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Проект реализован в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Всего по этой программе мы ведем несколько больших проектов в разных районах. Например, строим бассейн в Шаркане, дома культуры в Шарканском, Кезском, Увинском районах, большой образовательно-досуговый центр в деревне Аксакшур Малопургинского района. А в Уве сделали классную спортплощадку. Здесь можно играть в волейбол, баскетбол, есть и воркаут»,— рассказал лава Удмуртии Александр Бречалов.

По его словам, в 2024 году по этой программе Удмуртия получит 132 млн руб. на благоустройство. Из 800 поступивших проектных заявок предстоит отобрать лучшие.

Данная программа позволила с 2020 года по 2022 год построить, реконструировать и отремонтировать 47 объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Реализовано 297 проектов по благоустройству общественных пространств сельских территорий.

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