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В Казани персональные водители получают до 100 тысяч рублей в месяц

Персональные водители в Казани в среднем получают 60 тыс. руб. в месяц, а максимальная зарплата достигает 100 тыс. Исследование провели специалисты Superjob, передает пресс-служба мэрии.

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Среди городов РФ с наибольшим уровнем средних зарплат среди персональных водителей Казань заняла четвертую строчку. Возглавляет список Москва с 90 тыс. руб. В тройку также вошли Санкт-Петербург (75 тыс.) и Екатеринбург (63 тыс.).

"Ъ-Казань"

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