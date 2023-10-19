В Казани персональные водители получают до 100 тысяч рублей в месяц

Персональные водители в Казани в среднем получают 60 тыс. руб. в месяц, а максимальная зарплата достигает 100 тыс. Исследование провели специалисты Superjob, передает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Среди городов РФ с наибольшим уровнем средних зарплат среди персональных водителей Казань заняла четвертую строчку. Возглавляет список Москва с 90 тыс. руб. В тройку также вошли Санкт-Петербург (75 тыс.) и Екатеринбург (63 тыс.).

"Ъ-Казань"