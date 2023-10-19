«Объединяет все футбольные скандалы отсутствие жестких наказаний»

Серия скандалов прокатилась в последние дни во всех европейских футбольных чемпионатах. В Италии продолжается история с игроками, которые делали ставки. В Испании во взяточничестве подозревают действующего президента «Барселоны», а во Франции игроков начали отстранять от футбола за поддержку Палестины. Так, клуб «Ницца» вывел из состава игрока сборной Алжира Юсефа Аталя за пост в сосцетях. Тему продолжит спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel Cole / AP Фото: Daniel Cole / AP

В Италии игроков, которые делали ставки, конечно, накажут. Но некоторых болельщиков это не устаревает. Они угрожают переломать ноги футболисту «Ювентуса» Николо Фаджоли. Причем Фаджоли проиграл на ставках €3 млн. И упрекать его в том, что он где-то нелегально заработал, сложно. Футболист уже дисквалифицирован на семь месяцев.

Что сделают с Сандро Тонали и Николо Дзаньоло, которые тоже делали ставки, пока непонятно. Но, скорее всего, дисквалификации серьезнее, чем на один сезон, не последует. Отстранять игрока стоимостью €60 млн, а именно столько стоит Сандро Тонали, надолго невыгодно. К тому же, все эти истории со ставками начались не вчера, и правоохранительные органы вмешиваются в ситуацию, только когда она уж совсем выходит из под контроля. Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов рассказывал, что был в курсе подобных историй, когда выходил на поле:

«Мы еще играли, ездили в Турцию на сборы, и нам там говорили, что приезжают скандинавские команды, делают ставки между собой, играют.

Мы думаем, почему в матче по два-три пенальти заставляют перебивать. Судьи в Турции, видимо, тоже ставят.

Посмотрим, как это будет дальше выглядеть. Но я смотрю на этих футболистов, они играют в одном из лучших чемпионатов, в лучших командах — чего им не хватает?»

Вопрос риторический. Казалось бы, ответ простой. Ребята просто решили подзаработать. Но, как выясняется, человек, который регулярно делает ставки и не может остановиться, не стремится к деньгам. Об этом говорит врач-психиатр Алексей Магалиф:

«Это не про деньги, не про то, чтобы заработать или отыграться. Лудоман, то есть патологический игрок, ищет трансовое состояние, его целью являются особые ощущения».

Так что всех, кто попался на ставках, сейчас будут не просто дисквалифицировать, но еще и лечить. Казалось, вся эта ситуация с дорогостоящими игроками и лудоманией станет самой обсуждаемой в ближайшие дни, но нет. Военный конфликт на Ближнем Востоке может всерьез повлиять на карьеры многих футболистов. Особенно, если у них есть арабские корни.

Например, игроков, которые поддержали Палестину, начали, как и лудоманов, отстранять от футбола. По крайней мере, во Франции. А Карим Бензема, который сказал, что молится за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, вообще рискует остаться без французского гражданства и золотого мяча. Сенатор Валери Буайе призвала наказать игрока именно так.

Причем Карима даже начали подозревать ни много ни мало в связях с террористами. Во Франции сейчас нужно быть осторожнее с высказываниями, хотя известных людей пока за это не наказывают, рассказал “Ъ FM” футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже:

«Лишить гражданства очень сложно. Если оно, например, двойное, теоретически это возможно. Но даже террористов пока не удавалось его лишить, что говорить о заслуженных футболистах или о каких-то известных людях».

Скандал в Испании так же не утихает. Там продолжается история с «Барселоной», где под подозрение во взяточничестве попал даже действующий президент клуба Жоан Лапорта. Прокуратура считает, что он тоже участвовал в подкупе судей. В случае признания вины Лапорта даже может получить тюремный срок, а «Барселона» лишиться многих титулов.

Интересно только, когда, наконец, правоохранительные органы уже перестанут угрожать и перейдут к конкретным действиям. Но пока единственное, что объединяет все футбольные скандалы, это полное отсутствие по-настоящему жестких наказаний.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".