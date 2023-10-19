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Парк Победы в Пятигорске реконструируют до конца 2026 года

В городе Пятигорске стартовала реконструкция парка Победы, которую планируют завершить в 2026 году. Об этом сообщили в Telegram-канале аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО.

«Запланировано увеличение пляжной зоны Новопятигорского озера за счет расширения береговой дамбы. Это позволит увеличить количество единовременно отдыхающих вдвое — с 1,8 тыс. до 4 тыс. человек»,— отмечается в сообщении.

Работы на объекте ведутся в рамках федеральной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». В реализацию проекта будет вложено 725 млн руб.

Анастасия Назарова

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