Сервис не должен заканчиваться на этапе получения ключей от квартиры

Потребности собственников жилья различаются на разных этапах реализации девелоперского проекта, и на каждом из них управляющая организация должна предлагать соответствующий набор сервисов. Об этом рассказала в своем выступлении на Международном жилищном конгрессе в Москве директор сервисной управляющей компании Neoroom Service Кристина Головкова.

По словам Кристины Головковой, первый этап, на котором собственникам уже необходимо предлагать пакет услуг,— выдача ключей от квартир. В этот период востребованы такие сервисы, как создание дизайн-проекта, проведение ремонта, установка кондиционеров, остекление и т. д. Также спросом пользуется составление проектов по перепланировке и страхование недвижимости. Позднее управляющая организация может предлагать услугу по укомплектованию квартиры после ремонта — мебелью и техникой, и доверительное управление.

Когда все основные работы в квартире завершены, на первое место по важности выходят услуги, повышающие комфорт проживания — как в самом доме, так и на территории жилого комплекса. При этом сервисная управляющая компания аккумулирует обратную связь от жителей и передает ее застройщику, что позволяет постоянно совершенствовать девелоперский продукт. В этом смысле УК является партнером и для девелопера, и для собственников жилья.

«Управляющая компания должна заранее провести всю подготовительную работу по поиску надежных и добросовестных партнеров, которые будут осуществлять работы для жильцов, проанализировать экономическую составляющую и заключить договоры. Конечным результатом этого должно стать формирование адекватной стоимости услуг при высоком качестве сервиса. Забота о клиенте, понимание его потребностей и желание сделать больше, чем он ожидает,— это залог успеха управляющей компании в долгосрочной перспективе»,— считает Кристина Головкова.

Она отметила, что клиент формирует мнение о девелопере и продукте все то время, пока он проживает в квартире, поэтому работать на повышение его лояльности необходимо постоянно, а не только до момента покупки квартиры.

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