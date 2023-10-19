Рядовой Евгений Шалдаков из Балезинского района Удмуртии погиб в ходе СВО
В Балезинском районе Удмуртии простились с рядовым Евгением Шалдаковым, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом на странице во ВКонтакте сообщил глава района Юрий Новойдарский. Похороны прошли со всеми воинскими почестями.
Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность он награжден Орденом Мужества посмертно.
Глава республики Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким. Помощь семье оказывается в полном объеме.