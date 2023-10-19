Налоговая инспекция намерена обанкротить Армавирский биохимический комбинат

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в ООО «Армавирский биохимический комбинат» (АБК), следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

С иском о признании производителя этилацетата несостоятельным в суд обратилась налоговая инспекция. Сумма задолженности составила свыше 11 млн руб.

Временным управляющим должника утвержден Игорь Ясько. Рассмотрение дела в рамках процедуры наблюдения назначено на 18 марта 2024 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Армавирский биохимический комбинат» зарегистрировано в 2015 году в Армавире. Головной компанией является московское АО «Биотехнологии». Выручка АБК по итогам 2022 года составила 224,1 млн руб., чистый убыток — 21,7 млн руб.

На сайте АБК указано, что приоритетным направлением деятельности Армавирского биохимического комбината является внедрение инновационных разработок отечественной науки и, как следствие, полное замещение импорта в таких направлениях, как полиграфия, растворители полиуретанов, нитроцеллюлозы, ацетилцеллюлозы, жиров, восков, средств для чистки печатных плат и растворители в производстве искусственной кожи.

На сегодняшний день на опытно-промышленной площадке «Дубровка» реализуются проекты, разработанные АО «Биотехнологии». В настоящее время ведется работа по производству этилацетата из зерна и других крахмалосодержащих веществ по запатентованной инновационной технологии.

Наталья Решетняк

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