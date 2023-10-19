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«Стройпанелькомплект» подписал договор о комплексном развитии 12 га во Фролах

Застройщик «Стройпанелькомплект» подписал договор о комплексном развитии территории во Фролах. Как сообщают в пресс-службе краевого минимущества, договор подписан с компанией группы — ООО СЗ «Финпроект». Ранее общество стало победителем торгов на право КРТ этого участка площадью 11,97 га. Согласно договору, «Стройпанелькомплект» построит там средне- и  многоэтажные дома до 14 этажей с социальной и транспортной инфраструктурой. В частности, компания возведет детский сад на 280 мест и обустроит улично-дорожную сеть.

Завершить проект комплексного развития территории во Фролах застройщик обязан в течение семи лет с момента заключения договора.

Напомним, право комплексного развития участка во Фролах «Стройпанелькомплект» выиграл на торгах минимущества в середине сентября. За лот компания предложила 17,1 млн руб. Рядом с участком, выигранным «Стройпанелькомплектом», возводится ЖК «Новая Пермь», девелопером объекта является ООО СЗ «Интэска-СТ».

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