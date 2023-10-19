В Татарстане отменили экзамены для муниципальных чиновников

Госсовет Татарстана сегодня принял поправки в республиканский Кодекс о муниципальной службе. Согласно этому документу, чиновники на местах (в городских и сельских поселениях, в муниципальных районах и городских округах) больше не будут сдавать экзамены, когда им присваивают классный чин. Ранее же чины присваивались только по результатам квалификационного экзамена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам спикера Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, такое решение ранее было принято на федеральном уровне. «Мы приводим в соответствие»,— пояснил он депутатам. Закон был принят сразу в трех чтениях.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"