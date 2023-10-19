Владельцы ресторана «Агонь» в Екатеринбурге на улице 8 Марта, 8Б выставили на продажу летнюю веранду за 1 руб., соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито», представители ресторана подтвердили эту информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено рестораном «Агонь» Фото: предоставлено рестораном «Агонь»

В объявлении указано, что к продаже предлагается деревяннaя конcтрукция на мeталлoкаpкасe c пoдиумoм нa металлокаpкace, 12 oкoн из алюминиeвогo пpофиля, нaтяжнoй тeнтoвый пoтолок, два вxодных портaлa и полный пакeт пpоeктнoй дoкументaции. Внутренняя мебель не продается. При этом условие покупки за 1 руб. действует только, если покупатель приобретет веранду целиком на условии самостоятельного демонтажа и вывоза до 25 октября.

Как рассказал совладелец заведения Кирилл Шлаен, следующим летом ресторан «Агонь» поставит новую веранду, соответствующие современным рекомендациям администрации Екатеринбурга.

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