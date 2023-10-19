В Челябинске стартовал Всероссийский детский экологический форум

Первый Всероссийский детский экологический форум открылся в Челябинске 19 октября. Дети со всей страны представят инициативы по решению экологических проблем.

Форум проходит в конгресс-холле «Таганай». Он собрал около 2 тыс. участников из 18 регионов России. Команды школьников в течении двух дней представят свои экологические проекты по четырем направлениям: «Чистый воздух», «Чистая вода», «Чистая страна» и «Особо охраняемые природные территории и биологическое разнообразие».

«Площадка форума – это не только дискуссии, общение. Вы сегодня предлагаете свои проекты, которые мы будем внедрять в Челябинской области, в стране»,– сказал губернатор Алексей Текслер на открытии форума. По словам главы региона, следующий Всероссийский детский экофорум планируют вновь провести в Челябинске.

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