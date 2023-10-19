В сентябре сократилось количество выданных в Удмуртии автокредитов

В сентябре в Удмуртии было выдано 1226 автокредитов, что на 11,3% меньше, чем в августе. Такие данные публикует Национальное бюро кредитных историй. По количеству выданных автокредитов республика занимает 19 место среди регионов России. При этом в августе наблюдался небольшой рост в сравнении с июлем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В целом по стране в сентябре 2023 года было выдано 78,2 тыс. автокредитов, что на 10,2% меньше по сравнению с августом.