«Ренессанс»: половина нижегородцев мечтает об увольнении своего руководителя

Самыми токсичными на работе жители Нижнего Новгорода считают начальника отдела (39%) и генерального директора (20%), сообщили в компании «Ренессанс страхование» по итогам совместного исследования с сервисом Зарплата.ру. Больше половины респондентов (54%) уверены, что жизнь наладится только после увольнения руководителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По результатам опроса, чаще других с агрессивным руководством сталкиваются менеджеры по продажам (52%), бухгалтеры (29%), сотрудники ресторанов быстрого питания (28%), розничной торговли (27%) и журналистики (25%). Реже других атмосферу в коллективе называли недружелюбной IT-специалисты (2% респондентов).

Из-за агрессивного поведения руководства у половины опрошенных нижегородцев случилось выгорание. Среди других психоэмоциональных проблем респонденты отмечали тревожное расстройство (32%) и бессонницу (28%).

Большинство жителей Нижнего Новгорода (84%) готово терпеть оскорбительное отношение только за прибавку к зарплате. Каждый третий опрошенный хочет за это от 20 тыс. до 50 тыс. руб., а 6% респондентов просят добавить к зарплате не менее 100 тыс. руб.

Елена Ковалева