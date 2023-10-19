Для покупателей недвижимости важны общественные пространства и экологичное окружение

У покупателей недвижимости растет запрос на активный образ жизни и экологичное окружение. Об этом в своем выступлении на Международном жилищном конгрессе рассказала директор департамента по развитию продуктов федерального девелопера «Неометрия» Ольга Кавжарадзе.

Она подчеркнула, что с каждым витком развития девелопмента требования клиентов к новым проектам возрастают. Появляются новые запросы, которые застройщик должен учитывать в своей работе.

«Например, одна из потребностей жителя большого города — уйти от шума. Мы решаем эту задачу посредством экологичного окружения наших объектов, в том числе заграждений из растительности. Ведь еще один важный запрос — это общение с природой. В частности, востребован такой элемент среды, как исцеляющие сады, где жители могут снять стресс»,— прокомментировала Ольга Кавжарадзе.

Одним из новых трендов является запрос на управление ментальным и физическим здоровьем, для чего при проектировании жилого комплекса нужно учитывать такие компоненты, как общественные пространства, места для работы и ведения бизнеса, а также площадки для занятий спортом. Обновление среды и ее соответствие актуальным потребностям жителей сегодня является важным фактором при выборе объекта недвижимости.

«Важно создавать условия для формирования сообществ. Значение социального аспекта нельзя преуменьшать — поиск единомышленников иногда может становиться причиной смены дома, района или даже города»,— отметила Ольга Кавжарадзе.

Помимо этого, у покупателей жилья есть потребность в «отпуске дома». Что означает такое наполнение среды жилого комплекса, которое дает человеку широкий круг возможностей для комфортного и разнообразного отдыха.

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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