Челябинские многодетные семьи сохранят статус после гибели детей на СВО

В Челябинской области многодетные семьи не лишат статуса в случае гибели одного или нескольких детей не старше 22 лет в ходе специальной военной операции РФ на Украине. Соответствующие поправки в региональном законе «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи» утвердили депутаты законодательного собрания области на внеочередном заседании 19 октября.

Согласно изменениям, семья погибшего участника СВО, не достигшего 23 лет, из числа военнослужащих, сотрудников национальной гвардии и полиции, а также добровольцев сохраняет статус многодетной до достижения одним из оставшихся двоих детей возраста 18 лет или 23 лет при условии очного обучения.

Поправки депутаты приняли сразу в трех чтениях.

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