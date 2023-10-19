Доходность от сдачи квартиры в Ижевске оценили в 5,9%

Доходность от сдачи квартиры в аренду в Ижевске составляет 5,9%, подсчитали специалисты портала Мир квартир. Они проанализировали, сколько можно заработать, если квартиры, купленные на вторичном рынке без ипотеки, сдавать круглый год без простоев. При этом не учитывались затраты на ремонт, продвижение и налоги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По оценке экспертов, в среднем квартира на вторичном рынке в Ижевске стоит 4,1 млн руб. Годовой доход от сдачи такого жилья составит порядка 242 тыс. руб. Окупиться квартира может за 16,9 лет. По доходности Ижевска занял 19 место среди городов России. Самая высокая она в Астрахани – 8%. В среднем квартиры в городах страны приносят доходность 5,5% и окупаются за 18 лет.