Екатеринбургский диджей Штаер утонул в море в Таиланде

В море на острове Пханган в Таиланде утонул диджей Павел Штаер из Екатеринбурга. Мужчина погиб, упав с пирса. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила его знакомая Екатерина Бронских.

По словам женщины, ночью в понедельник, 16 октября, Павел Штаер пропал, оказавшись в море. «Он случайно упал в воду с пирса и начал плыть в другую сторону от берега. Это было примерно около фрегата-корабля в Тонг Сале. Его несколько раз пытались вытащить, но он сопротивлялся, возможно, в следствии наступившей паники или злости от случайного падения»,— отметила знакомая мужчины.

Она отметила, что последний раз господина Штаера видели, когда он держался руками за сваи пирса, и позже, когда он плыл рядом с лодкой вблизи берега. После этого о его пропаже было заявлено в местную полицию. Тогда женщина отметила, что местонахождение Павла Штаера было неизвестно. Позже в свою публикацию госпожа Бронских добавила, что пропавший был найден мертвым.

«16 октября в туристическую полицию поступило сообщение об исчезновении иностранца, гражданина России, который в темное время суток плавал в море у пирса на пляже Тхонг Сала»,— сообщили ТАСС в туристической полиции Таиланда. Также изданию подтвердили информацию о смерти Павла Штаера.

По данным СМИ, мужчина был диджеем. Как Dj Schtaer он начал карьеру еще в 2001 году, играл музыку техно и хардкор.

Полина Хабарова, Екатеринбург