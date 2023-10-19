На Кубани не планируют запуск агрегаторов сельхозпродукции в ближайшее время
На Кубани не планируют запуск агрегаторов сельскохозяйственной продукции. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Минсельхозе Краснодарского края.
Фото: pxhere.com
В настоящее время агрегаторы фермерской продукции в формате пилотного проекта функционируют в Тульской и Липецкой областях. Агрегаторы обеспечивают сбор, хранение и поставку сельхозпродуктов в торговые сети. В случае необходимости такие предприятия могут перерабатывать продукцию.
В ведомстве считают, что подобный инструмент позволит упростить выход локальных производителей на площадки крупных ритейлеров.
В Минсельхозе РФ сообщили, что желание воспользоваться аналогичным инструментом выразили еще 27 регионов РФ, однако Краснодарский край не вошел в их число.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram