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Ставрополье вошло в число пилотных регионов по созданию информресурса о водных объектах

Ставропольский край наряду с Тульской областью и Чечней вошел в число пилотных регионов в эксперименте по созданию единого информационного ресурса о водных объектах страны. Об этом сообщает пресс-служба РАНХиГС. Решение о запуске ресурса в экспериментальном формате было принято на недавнем заседании правительства России.

Согласно планам властей, создание площадки позволит усилить мониторинг состояния рек и озер и даст дополнительные инструменты для более оперативного выявления нарушений в их пользовании. Также учет водных объектов важен в условиях глобального сокращения запасов пресной воды в мире.

«Нововведение, с одной стороны, исправит недочеты и пробелы существующего государственного водного реестра (АИС ГВР). С другой, позволит взглянуть на водные ресурсы не как на естественный и не нуждающийся во внимании природный фактор, а как находящийся под угрозой негативного антропогенного воздействия источник жизни»,– цитирует пресс-служба слова руководителя Лаборатории по исследованию экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГС Соднома Будатарова.

Анастасия Назарова

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