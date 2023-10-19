Более 1 млн бюджетных средств похитил предприниматель из Ленобласти

В Киришском районе Ленинградской области 68-летнего предпринимателя обвинили в сговоре с представителями местной администрации и хищении бюджетных средств. Деньги предназначались для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Как сообщили 19 октября в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по версии следствия, с бизнесменом заключали муниципальные контракты, и он продавал квартиры по завышенной цене. Ущерб от его противоправной деятельности составил более 1 млн рублей.

Полиция задержала предпринимателя и одну из сотрудниц государственного учреждения. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Оперативно-следственные действия продолжаются, выявляются дополнительные эпизоды.

Анастасия Захарова

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