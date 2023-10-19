В Ярославле начался форум штабов общественной поддержки «Единой России»

В Ярославле стартовал первый Всероссийский форум штабов общественной поддержки партии «Единая Россия». Главной задачей форума являются обмен опытом и налаживание сотрудничества между регионами, считает региональный бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области Фото: Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области

Штабы выступают заменой привычным приемным партии, куда люди могут прийти на приемы к депутатам и оставить обращение. По всей России уже работают 28 штабов. Сегодня на форум приехали представители 23 российских регионов. Он продлится два дня, за которые обсудят итоги 2023 года, планы на 2024 год, состоятся проектные сессии и обучающие курсы. Одновременно с форумом сегодня пройдет межрегиональная конференция, посвященная развитию малого и среднего предпринимательства в России, а 20 октября состоится панельная дискуссия об управлении многоквартирными домами.

Руководитель ярославского штаба и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров пояснил, что главная задача форума – это обмен опытом и налаживание межрегионального сотрудничества.

Алла Чижова