Фирма поставила школам Удмуртии интерактивные доски с меньшей памятью

Московскую фирму ООО «Диджитал Тулс» включили в реестр недобросовестных поставщиков из-за того, что она поставила для министерства образования и науки интерактивные панели, не соответствующие требованиям контракта. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания выиграла тендер на поставку 123 интерактивных панелей в 41 школу Удмуртии на сумма 28 млн руб. Отмечается, что поставка оборудования несколько раз откладывалась. В середине августа министерство направило поставщику решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Еще до вступления этого решения в силу компания поставила интерактивные доски, однако экспертиза, проведенная Минобрнауки республики, показала, что объем оперативной памяти встроенного вычислительного блока всего лишь 8 ГБайт, тогда как требовалось 16 ГБайт.

В итоге министерство расторгло контракт в одностороннем порядке и направило документы в УФАС. Антимонопольный орган установил недобросовестность в действиях компании и включил ее в соответствующий реестр на 2 года.