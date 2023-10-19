В Госдуме предложили переименовать оскорбительное название села из Самарской области

В Госдуме РФ предложили запретить названия населенных пунктов, которые можно посчитать оскорбительными. Соответствующий законопроект разработан депутатами Владиславом Даванков и Антоном Ткачевым.

В пояснительной записке документа значится село Мусорка Ставропольского района Самарской области. Помимо него в список попали населенные пункты Пуково, Бухалово, Лох. По мнению авторов законопроекта, их жители могут подвергаться травле и оскорблениям.

Евгений Чернов