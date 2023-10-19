Общепит будет строить дороги

Депутаты Гордумы Краснодара поддержали повышение налога на имущество для коммерческих объектов физических лиц сразу до 2%. Изначально планировалось поднять ставку с 1 до 1,27%. Мэрия краевого центра обосновала повышение налога необходимостью увеличить поступления в дорожный фонд города. Представители бизнес-сообщества считают, что данная мера приведет к ухудшению условий ведения предпринимательской деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба городской думы Краснодара Фото: Пресс-служба городской думы Краснодара

На очередном 64-м заседании Гордумы Краснодара депутаты поддержали повышение ставки налога на имущество для коммерческих объектов с 1 до 2% от кадастровой стоимости. Мера касается объектов торговли, общественного питания, офисов, которые принадлежат физическим лицам. Срок уплаты по новой, повышенной ставке наступит 1 декабря 2025 года. При этом на депутатских слушаниях неделей ранее городские парламентарии планировали повысить ставку всего до 1,27%.

В пояснительной записке к проекту решения отмечается, что юридические лица аналогичный налог с 2017 года платят по ставке 2%. Также в документе говорится, что в Краснодаре сложилась практика поэтапного увеличения значения ставки налога на имущество физических лиц в отношении указанной категории коммерческих объектов. С 2017 года значение ставки было установлено на уровне 0,5% и действовало год, после чего было увеличено до 0,7%. В 2020 году ставку повысили до 1%.

В этом году решением расширенной коллегии министерства финансов и министерства экономики Краснодарского края городским округам рекомендовано повысить значение ставки до среднекраевого уровня, который для городских округов составляет 1,27%.

«На сегодняшнем заседании мы увеличили ставку и рассчитываем получить с этого дополнительно 714 млн руб. В общем от обложения налогом собственности физических лиц мы получаем порядка 1,7 млрд руб. Мы выровняли условия деятельности юридических и физических лиц. Деньги от этого источника дохода будут поступать в дорожный фонд Краснодара»,— рассказал после заседания председатель бюджетного комитета Гордумы Вадим Дьяченко.

Руководитель департамента финансов Александр Чулков сообщил, что в ходе подготовки проекта решения был проведен анализ тех ставок, которые установлены в ближайших городах. В частности, в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Волгограде, Воронеже и ряде других городов сейчас действует максимально разрешенная ставка — 2% от кадастровой стоимости объектов. Что касается Краснодарского края, то в Сочи с 28 сентября действует ставка 1,5%, в Геленджике — 1,6%, в Анапе — 2%. В то же время в Армавире и Горячем Ключе ставка сейчас — 0,5%, в Новороссийске — 1,2%.

«Мы предлагаем увеличить ставку налога на имущество, но только в отношении владельцев коммерческих объектов. Дома, квартиры, гаражи такое повышение не затронет»,— уточнил господин Чулков.

За счет увеличения ставки в 2025 году размер дорожного фонда Краснодара планируют довести до 3,7 млрд руб., в том числе за счет налога на имущество физических лиц (2,6 млрд руб., более 70%).

Депутат Александр Сафронов изначально выступил против повышения ставки. Он мотивировал это отсутствием экономического обоснования проекта и тем, что в конечном итоге разницу будут платить потребители.

«В конечном итоге платить будут арендаторы, а они сумму арендной платы станут включать в стоимость товаров и услуг. Бензин растет, коммуналка растет, теперь за счет налогов поднимут цены. Даже в пояснительной записке говорится, что среднее значение ставки по краю — 1,27%. Почему при этом сразу предполагается повышение до 2% — непонятно. Если внимательно почитать заключение счетной палаты, тут говорится о том, что кадастровая стоимость поднялась на 18,2%. Соответственно, это уже даст значительную прибавку в бюджет»,— заявил господин Сафронов.

Депутат обращает внимание на то, что проектом не учитывается заполняемость торговых площадей. По словам Александра Сафронова, больше 30% коммерческих площадей в Краснодаре не заняты. Кроме того, по мнению парламентария, на фоне доходов бюджета города в размере 74,6 млрд руб. дополнительные 714 млн не являются значительной суммой, а поднятие ставки спровоцирует ухудшение бизнес-климата.

В Краснодарском краевом отделении «Опоры России» считают, что повышение ставки приведет к увеличению арендных платежей и, таким образом, ухудшению условий ведения предпринимательской деятельности. «Принимаемые решения не должны негативно отражаться на бизнес-климате города, когда многие компании не справляются с увеличивающейся нагрузкой и вынуждены закрываться или переходить на другие налоговые режимы»,— прокомментировали в организации.

Вячеслав Рыжков

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