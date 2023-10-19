В Башкирии спрос на медиков за год вырос на 41%

За январь-сентябрь текущего года в сфере «медицина, фармацевтика» в Башкирии было открыто на 41% больше вакансий, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает пресс-служба hh.ru Урал. При этом число активных вакансий выросло только на 9%.

По итогам сентября на одну медицинскую вакансию приходилось 4,1 активных резюме (умеренный уровень конкуренции за рабочие места). На одну вакансию врача приходится 2,1 активных резюме (дефицит кадров), медсестры — 5,1 резюме, фармацевта — 3,5 резюме.

Средняя предлагаемая зарплата в сфере медицины и фармацевтики в январе-сентябре в регионе составила 38,6 тыс. руб. (за аналогичный период 2022 года — 33,6 тыс. руб.). Средние ожидания соискателей-медиков — 49,9 тыс. руб. (год назад — 40 тыс. руб.).

Майя Иванова

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