На поддержку МСП в Башкирии направили более 20 млрд рублей

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) Башкирии за 9 месяцев текущего года получили около 1,4 тыс. мер господдержки на общую сумму 20,7 млрд руб., сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Региональная гарантийная организация выдала 370 поручительств субъектам МСП и самозанятым, благодаря чему они получили около 7 млрд руб. кредитных денег. Размер выданных поручительств составил 2,9 млрд руб. Башкирской микрокредитной компанией выдано около 250 микрозаймов предпринимателям. Объем господдержки составил около 400 млн руб. Региональной лизинговой компанией оказана поддержка 37 получателям на сумму 275 млн руб.

Зонтичным механизмом (поручительство со стороны органов власти) воспользовались предприниматели для оформления 202 кредитов. Среди них — микропредприятия (59,4%), малые предприятия (38,5%) и средние (2,1%). Объем кредитования составил 3,1 млрд руб., а объем поручительств — 1,5 млрд руб. По программе стимулирования кредитования субъектов МСП оказана поддержка на 4,1 млрд руб. по 112 договорам.

Венера Хисамова

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