Фигуристка из Удмуртии Туктамышева пропустит сезон из-за участия в шоу

Фигуристка из Удмуртии, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева пропустит предстоящий сезон соревнований. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сообщается, что это связано с ее желанием посвятить время выступлениям в ледовых шоу. Ранее Елизавета Туктамышева принимала участие в спектаклях Татьяны Навки, а в конце октября запланированы шоу Евгения Плющенко с ее участием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Елизавета Туктамышева родом из Глазова. В 2015 году она стала победительницей чемпионатов Европы и мира, в 2021 году завоевала серебро на чемпионате мира.