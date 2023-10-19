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Фигуристка из Удмуртии Туктамышева пропустит сезон из-за участия в шоу

Фигуристка из Удмуртии, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева пропустит предстоящий сезон соревнований. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сообщается, что это связано с ее желанием посвятить время выступлениям в ледовых шоу. Ранее Елизавета Туктамышева принимала участие в спектаклях Татьяны Навки, а в конце октября запланированы шоу Евгения Плющенко с ее участием.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Елизавета Туктамышева родом из Глазова. В 2015 году она стала победительницей чемпионатов Европы и мира, в 2021 году завоевала серебро на чемпионате мира.

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