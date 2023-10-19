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В Северском районе погиб мотоциклист после столкновения с иномаркой

Вечером накануне, 18 октября, в станице Северской произошла смертельная авария. На одной из улиц населенного пункта столкнулись иномарка и мотоцикл.

Фото: Госавтоинспекция Кубани

Фото: Госавтоинспекция Кубани

В пресс-службе ГИБДД рассказали, что аварию спровоцировала 44-летняя водитель «Рено», не уступив дорогу мотоциклу «Хонда». За рулем последнего находился 35-летний мужчина, у которого не было прав. Мотоцикл продолжил движение и врезался в стоящий на обочине «Хендай».

Водитель двухколесного транспорта погиб в больнице от полученных травм. Правоохранители сейчас выясняют все детали трагедии.

Вячеслав Рыжков

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