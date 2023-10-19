Подозреваемый в хранении наркотиков Хасанов перестал быть депутатом Госсовета

Госсовет Татарстана досрочно прекратил депутатские полномочия Рустема Хасанова, которого подозревают в хранении наркотиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: gossov.tatarstan.ru, Коммерсантъ Фото: gossov.tatarstan.ru, Коммерсантъ

Как сообщил спикер парламента Фарид Мухаметшин, господин Хасанов сам попросил об этом, направив в Госсовет соответствующее заявление. О том, что депутат подозревается в уголовном преступлении, глава Госсовета упоминать не стал.

За прекращение полномочий депутаты проголосовали единогласно. Они также исключили Рустема Хасанова из состава комитета по социальной политике.

Как сообщал «Ъ-Казань», в сентябре сотрудники полиции остановили господина Хасанова на улице Беломорской в Авиастроительном районе Казани. При себе у него был «полиэтиленовый пакет с 1,88 г наркотического средства», который он «выбросил на дорогу».

Против депутата возбудили дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ, ему может грозить лишение свободы на срок до трех лет. Глава Татарстана Рустам Минниханов «выразил строгое осуждение ситуации, связанной с депутатом», подчеркнув, что «в истории парламентаризма Татарстана никогда не было столь вопиющих фактов».

Рустем Хасанов — депутат Госсовета Татарстана с 2018 года (повторно переизбран в 2019 году как самовыдвиженец). Он также учредитель обанкротившегося ООО «Реставратор», которое занималось восстановлением исторических памятников в Татарстане. В апреле 2022 года Арбитражный суд объявил банкротом и самого Рустема Хасанова, назначив процедуру реализации его имущества.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"