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«Россети Тюмень» направили 8,6 млн рублей на повышение надежности электроснабжения 10 тысяч жителей Ямала

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции «Головная» в Ямало-Ненецком автономном округе. Объект снабжает электроэнергией более 10 тысяч жителей и социально значимые объекты в микрорайонах Коротчаево и Лимбяяха в Новом Уренгое. На выполнение работ компания направила 8,6 млн рублей.

Специалисты выполнили капитальный ремонт ключевого оборудования подстанции – двух силовых трансформаторов. Энергетики установили новые вводы 110 кВ, запорную арматуру, маслоуказатели, предохранительные клапаны, а также газовые и струйные реле, предназначенные для моментального отключения оборудования в нештатной ситуации. Кроме того, работники компании провели ревизию контактной системы и приводов устройств регулирования напряжения под нагрузкой.

«Россети Тюмень» уделяют значительное внимание подготовке электросетевого комплекса ЯНАО к периоду максимальных нагрузок. При проведении работ применяются технические решения, адаптированные к особенностям северного региона. Плановый ремонт подстанции 110 кВ «Головная» позволил энергокомпании повысить надежность электроснабжения северян, проживающих в отдаленных микрорайонах Нового Уренгоя.

АО «Россети Тюмень»

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