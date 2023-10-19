Завод Дзержинского снова выставлен на торги

Конкурсный управляющий обанкротившегося ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Лев Шляпин возобновил торги по продаже имущественного комплекса предприятия. Как следует из сообщения ЕФРСБ, начальная стоимость актива составляет 724,357 млн руб. Торги в форме публичного предложения будут проводиться в период с 27 ноября по 25 декабря текущего года. Стоимость лота будет снижаться на 5% каждые семь суток от первоначальной цены, установленной на публичных торгах (3,621 млрд руб.). Минимальная цена, по которой может быть продан завод, составляет 181,09 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, в апреле прошлого года торги по приобретению лота выиграл единственный участник — столичное ПСК «Спецпректстрой». С компанией был заключен договор купли-продажи, который затем был расторгнут из-за лишения ПСК лицензии на работу с секретными сведениями. Конкурсный управляющий объявил новые торги, но затем приостановил их в связи с иском Генпрокуратуры. Надзорный орган потребовал признать недействительной сделку по продаже лота «Спецпректстрою» и истребовать имущество в пользу государства.

Вчера прокуратура уточнила требования, сократив их до признания ничтожным договора купли-продажи с ПСК и отказавшись от истребования имущества.