В микрорайоне «Самолет» в Краснодаре достроили новую школу

Строительная компания Dogma завершила строительство школы в микрорайоне «Самолет» на Западном обходе Краснодара. Девелопер уже получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Школа сможет принять 1,1 тыс. учеников, 400 из которых — младшеклассники. В будущем в микрорайоне появятся еще три школы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Новая школа расположена на улице Ивана Беличенко, 91 и занимает территорию в 18 тыс. кв. м, а весь участок —24 тыс. кв. м. По всему периметру установлено двухметровое металлическое ограждение. Все внутренние помещения оборудованы необходимым инвентарем, в школе есть специализированные кабинеты для изучения иностранного языка, музыки, труда и других предметов. Имеются в здании также специальные аудитории для саморазвития и творчества.

Прилегающую к основному зданию территорию полностью благоустроили. Для детей создали площадки для занятий различными видами спорта, имеются также площадка для торжественных мероприятий и локации для отдыха и подвижных игр учеников начальных классов.

В планах у Dogma построить в Краснодаре еще как минимум восемь учебных заведений. В скором времени будет сдана школа в микрорайоне «Самолет» на 1,1 тыс. мест.

Вячеслав Рыжков

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