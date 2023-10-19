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Нижегородская область продлит льготный транспортный налог для электромобилей

Комитет законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству в четверг одобрил продление льготного транспортного налога для владельцев электромобилей до 2026 года. Ставка для машин с электродвигателем составит 50% в сравнении с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Льгота действует с 2021 по 2023 год и направлена на стимулирование покупки электромобилей, напомнила замминистра финансов Наталья Лобанова. В 2021 году преференцией воспользовались 72 владельца электромобилей, в 2022 году – 135 человек. Сумма льготы за два года превысила 1,2 млн руб. Ежегодные выпадающие доходы бюджета региона из-за преференции составят миллион рублей.

Сегодня размер транспортного налога в Нижегородской области варьируется от 13,5 до 150 руб. за одну лошадиную силу двигателя в зависимости от мощности агрегата. Минимальная ставка действует для автомобилей с двигателями до 45 л.с., максимальная – от 250 л.с. Продление преференции законодательное собрание Нижегородской области рассмотрит на заседании 26 октября.

Владимир Зубарев

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