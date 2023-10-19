Госсовет Татарстана поддержал закон о штрафах для покинувших РФ

Депутаты Госсовета Татарстана одобрили проект изменений в действующий КоАП РФ, позволяющие наказывать тех, кто покинул Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Казань», депутаты предлагают расширить ст. 1.8 кодекса (действие законодательства об административных правонарушениях в пространстве), в которой речь идет о правонарушениях за пределами Российской Федерации.

Предлагается вписать в нее:

ч. 9, 10 и 11 ст. 13.15 КоАП (распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу общественному порядку или помехи для инфраструктуры); ч. 3–5 ст. 20.1 (оскорбление главы государства, чиновников и государственных символов); ст. 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды); ст. 20.3.2 (публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ); ст. 20.3.3 (дискредитация Вооруженных сил РФ); ст. 20.3.4 (призывы к введению ограничительных мер против РФ и ее граждан).

По всем этим статьям КоАП депутаты считают необходимым наказывать граждан РФ, находящихся за рубежом.

Законопроект был поддержан депутатами Госсовета единогласно: за голосовали 75 человек. Документ будет направлен на рассмотрение Госдумы.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"