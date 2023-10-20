«Водителю ассистируют два десятка современных систем»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какими преимуществами обладает китайский кроссовер перед аналогичными автомобилями европейских брендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Geely Фото: Пресс-служба Geely

Всю эту неделю мы обсуждали кроссовер Monjaro — флагманскую модель бренда Geely. Обсуждали с целью выяснить, почему этот автомобиль называют «самым европейским» из всех премиальных кроссоверов, официально представленных на российском рынке. И нашли тому объяснения не умозрительные, а вполне «осязаемые».

Это и благородная внешность, в которой узнаются черты скандинавской школы автомобильного дизайна, и наполненный светом интерьер, безупречно затянутый кожей и замшей. Идеальную посадку за рулем помогают подобрать 12 направлений, по которым с помощью электроприводов регулируется водительское кресло. А на заднем диване такой простор, которым едва ли может похвастать другой автомобиль в этом классе. Органы управления понятные и на привычных местах, а огромный экран, который тянется во всю ширину передней панели, вообще можно считать образцом эргономики.

Мощный, но при этом экономичный бензиновый мотор работает в паре с классической автоматической коробкой. Плюс интеллектуальный полный привод, который позволит себя чувствовать уверенно на любом дорожном покрытии. Управление Geely Monjaro способно доставить истинное удовольствие, но при необходимости водителю ассистируют два десятка самых современных систем безопасности. Так что он и его пассажиры могут наслаждаться покоем и тишиной, которые обеспечивают в том числе активная система шумоподавления и двойные стекла в передних дверях.

Да, привычные премиальные кроссоверы европейских марок можно у нас купить и сегодня. Вот только цена у машин, ввезенных путем параллельного импорта, совсем непривычная. Плюс отсутствие заводских гарантий, фирменного сервиса, регулярного обновления программного обеспечения и прочих составляющих комфортного владения автомобилем. С Geely Monjaro в этом плане все гораздо проще и понятнее. Лишнее тому подтверждение — полторы сотни дилерских центров марки, работающих в 90 городах России, где можно познакомиться с Geely Monjaro — наверное, самым европейским премиальным кроссовером из всех, что продаются у нас сегодня.